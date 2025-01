Καταγγελίες κατά TikTok, Shein, Temu, Xiaomi για μεταφορά data και από Ελλάδα στην Κίνα

To TikTok, το Shein, η Xiaomi και τρεις άλλες κινεζικές εταιρείες (AliExpress, Temu, WeChat) κατονομάζονται σε καταγγελία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που υποβλήθηκε την Πέμπτη από την αυστριακή ομάδα υπεράσπισης Noyb, η οποία ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες στέλνουν παράνομα δεδομένα χρηστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα.

Oπως μεταδίδει το Reuters, η Noyb είναι γνωστή για την υποβολή καταγγελιών κατά αμερικανικών εταιρειών όπως η Apple, η Alphabet και η Meta, που οδήγησαν σε αρκετές έρευνες και πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Noyb (None Of Your Business) με έδρα τη Βιέννη δήλωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη της καταγγελία κατά κινεζικών εταιρειών.

Η Noyb έχει καταθέσει έξι καταγγελίες στην Ελλάδα, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Αυστρία με στόχο την αναστολή της μεταφοράς δεδομένων στην Κίνα και ζητά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και το 4% των παγκόσμιων εσόδων μιας επιχείρησης.

Η Noyb δήλωσε ότι ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress της Alibaba, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, το TikTok και η κατασκευάστρια εταιρεία κινητών τηλεφώνων Xiaomi παραδέχονται ότι στέλνουν προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων στην Κίνα, επικαλούμενοι εκθέσεις διαφάνειας και άλλα έγγραφα, ενώ η λιανική Temu και η εφαρμογή WeChat της Tencent μεταφέρουν δεδομένα σε αδιευκρίνιστες «τρίτες χώρες», πιθανότατα στην Κίνα.

Η κινεζική κυβέρνηση «δεν έχει ζητήσει ποτέ και δεν θα ζητήσει ποτέ» από επιχειρήσεις ή ιδιώτες να συλλέγουν ή να παρέχουν πληροφορίες δεδομένων και πληροφοριών που βρίσκονται σε ξένες χώρες για την κινεζική κυβέρνηση με τρόπο που παραβιάζει τους τοπικούς νόμους, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.