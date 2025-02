ΗΠΑ: Φονικές πλημμύρες σε Κεντάκι και Τζόρτζια, τουλάχιστον εννέα νεκροί

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ανατολικές ΗΠΑ, από τους οποίους οκτώ στην πολιτεία Κεντάκι, η οποία πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν θανατηφόρες πλημμύρες, αναγκάζοντας τις αρχές να κινητοποιήσουν τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι χάσαμε τουλάχιστον οκτώ κατοίκους του Κεντάκι εξαιτίας αυτού του μετεωρολογικού επεισοδίου», δήλωσε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα στα οχήματά τους, που παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά, ανάμεσά τους μητέρα με το παιδί της.

«Θεωρούμε πως ο αριθμός αυτός (σ.σ. των νεκρών) θα αυξηθεί», προειδοποίησε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ, καθώς πάνω από 1.000 άνθρωποι διασώθηκαν μέσα σε 24 ώρες αφού χτύπησε η «φυσική καταστροφή» το Κεντάκι (κεντροανατολικά), όπου κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Παρότρυνε τους κατοίκους να αποφεύγουν «να κυκλοφορούν στους δρόμους».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ακόμα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο θάνατος προκλήθηκε από «εξαιρετικά μεγάλο» δέντρο που ξεριζώθηκε κατά τη διάρκεια καταιγίδας κι έπεσε σε σπίτι χθες το πρωί, σύμφωνα με αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή, τον πυραγό Σκοτ Πάουελ, τον οποίο επικαλέστηκε ο Τύπος.

At least nine people are dead in Kentucky and Georgia after a powerful overnight storm toppled trees and flooded roads https://t.co/ydnAqtMT51