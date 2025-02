Στο Κίεβο για την τρίτη επέτειο από την εισβολή Κόστα - Φον ντερ Λάιεν

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο Κίεβο τη Δευτέρα, μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου είναι η τρίτη επέτειος από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Αποφάσισα να βρεθώ στο Κίεβο γι' αυτή την αφορμή, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας στον ηρωικό ουκρανικό λαό και στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Ζελένσκι», αναφέρει με ανάρτησή του στο «Χ» ο Αντόνιο Κόστα.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA.