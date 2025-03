Συναγερμός στη Βόρεια Θάλασσα, πετρελαιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο

Πετρελαιοφόρο «φλέγεται» λόγω της σύγκρουσης με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα. Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν εγκαταλείψει τα πλοία μετά τη σύγκρουση, αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωσή του το Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο RNLI, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιές και στα δύο πλοία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής ακτοφυλακής, συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ. στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ ενώ στο σημείο επιχειρούν ελικόπτερο διάσωσης και αεροσκάφος καθώς και σκάφη διάσωσης και πυρόσβεσης.

BREAKING: Aftermath of the collision when the American-flagged oil tanker MV Stena Immaculate, fully loaded and at anchor, was struck by the Portuguese-flagged container ship MV Solong. https://t.co/13um2Hbfaj pic.twitter.com/bQETPwOwfb