Ray Dalio: Καταρρέει η πολιτική και οικονομική τάξη που ξέραμε

Ο Ray Dalio προειδοποίησε ότι οι επενδυτές είναι πολύ στενά προσηλωμένοι στους δασμούς και δεν δίνουν αρκετή προσοχή στη μεγαλύτερη εικόνα που συμβαίνει «μια φορά στη ζωή» στη νομισματική, πολιτική και γεωπολιτική τάξη.

Η αποτυχία να λάβουν υπόψη αυτές τις υποκείμενες συνθήκες μπορεί να τυφλώσει τους επενδυτές στις μεγαλύτερες αναταραχές που θα έρθουν, έγραψε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates σε μια ανάρτηση στο X.

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλούν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομία, σημειώνει το Bloomberg.

Μεταξύ των κινητήριων δυνάμεων των δασμολογικών πολιτικών του Τραμπ είναι το υπερβολικό υπάρχον χρέος και ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο προστίθεται νέος δανεισμός, έγραψε ο Dalio. Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «κολλημένες» στη χρήση του χρέους για τη χρηματοδότηση υπερβολικών δαπανών, ενώ οι πιστώτριες χώρες όπως η Κίνα είναι εθισμένες στο να πωλούν αγαθά σε υπερδανεισμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ.

«Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις αυτές οι ανισορροπίες να διορθωθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και κάτι τέτοιο θα αλλάξει σημαντικά τη νομισματική τάξη», πρόσθεσε ο Dalio.

«Είναι προφανώς αταίριαστο να υπάρχουν τόσο μεγάλες εμπορικές ανισορροπίες όσο και μεγάλες ανισορροπίες κεφαλαίου σε έναν κόσμο αποπαγκοσμιοποίησης, όπου οι μεγάλοι παίκτες δεν μπορούν να εμπιστευτούν ότι οι άλλοι μεγάλοι παίκτες δεν θα τους αποκόψουν από είδη που χρειάζονται (που είναι μια ανησυχία των ΗΠΑ) ή θα τους πληρώσουν τα χρήματα που τους οφείλονται (που είναι μια ανησυχία των Κινέζων)», έγραψε.

Στη γεωπολιτική αρένα, η πολυμερής, συνεργατική παγκόσμια τάξη πραγμάτων με επικεφαλής τις ΗΠΑ, τη μοναδική κυρίαρχη δύναμη, αντικαθίσταται από μια μονομερή προσέγγιση «πρώτα η Αμερική», πρόσθεσε.

For a picture of where we are headed and what we should do, you can pre-order my new book, How Countries Go Broke: The Big Cycle, at the link in my bio. #howcountriesgobroke #principles pic.twitter.com/A0MbDPlfa7