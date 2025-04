Σλοβακία: Το μεγάλο θύμα των δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Περίπου ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα βγαίνουν από τις γραμμές παραγωγής της Σλοβακίας κάθε χρόνο, καθιστώντας την κεντροευρωπαϊκή χώρα με πληθυσμό 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο και, κατά συνέπεια, την πιο εκτεθειμένη στην Ευρώπη στους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία κινεί το 11% της οικονομίας της Σλοβακίας, η οποία ανερχόταν σε 127 δισ. ευρώ το 2023. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του ΑΕΠ και οι εξαγωγές αυτοκινήτων αντιπροσωπεύουν το 30% αυτών των υπερπόντιων πωλήσεων.

Η Σλοβακία εξήγαγε αυτοκίνητα αξίας 4,3 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ το 2023, ενώ επιπλέον έσοδα δισ. ευρώ προήλθαν από εξαρτήματα που παρήχθησαν στη χώρα και τοποθετήθηκαν σε οχήματα που στάλθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού από τη Γερμανία και αλλού.

Αυτή η μεγάλη εξάρτηση, αλλά και η ταχεία εφαρμογή των αμερικανικών δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία σημαίνουν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν γρήγορα αισθητές στη Σλοβακία, προβλέπουν οι αναλυτές.

«Μικρές και ανοιχτές οικονομίες όπως η Σλοβακία είναι πιθανό να αισθανθούν τις επιπτώσεις αρκετά γρήγορα», δήλωσε στην DW ο Ρίτσαρντ Γκρίβσον, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης.

Η Jaguar Land Rover (JLR), μια από τις τέσσερις αυτοκινητοβιομηχανίες που λειτουργούν εργοστάσια στη Σλοβακία, ανακοίνωσε στις 7 Απριλίου ότι διέκοψε τις αποστολές προς τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεών της.

Ο Πέτερ Κάζιμιρ, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, χαρακτήρισε τον δασμό για τα αυτοκίνητα ως «ευρω-αμερικανικό Αρμαγεδδώνα», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και προειδοποίησε για βραδύτερη ανάπτυξη, νευρικότητα στην αγορά εργασίας και αύξηση των τιμών ως αποτέλεσμα.

