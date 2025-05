Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για συνομιλίες μόλις η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί για συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά μόνο αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήσει σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια κατάπαυση του πυρός – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – ξεκινώντας από αύριο, 12 Μαΐου, και η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X. «Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιτέλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.»

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



There is no point in continuing the killing even for a single…