O Mασκ υπόσχεται ολική επιστροφή στις εταιρείες του μετά το black out στο X

Η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ομαλά μετά από που προβλήματα σύνδεσης που επηρέασαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.com.

Ο Μασκ δήλωσε ότι θα αρχίσει και πάλι να εργάζεται «24/7» στις εταιρείες του.

Στο αποκορύφωμα του black out υπήρξαν περισσότερα από 25.800 περιστατικά ατόμων που ανέφεραν προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Downdetector

«Επιστροφή στο να περνάω 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα στη δουλειά και να κοιμάμαι σε αίθουσες συνεδριάσεων/διακομιστών/εργοστασίων. Πρέπει να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο X/xAI και την Tesla (συν την κυκλοφορία του Starship την επόμενη εβδομάδα), καθώς έχουμε θέσει σε εφαρμογή κρίσιμες τεχνολογίες», είπε ο Musk σε ανάρτηση στο X.

