Δασμοί: Πίστωση χρόνου έως 9 Ιουνίου ζητά η Ευρώπη από ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει γρήγορα στις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα χρειαστεί προθεσμία έως τις 9 Ιουλίου για να «επιτύχει μια καλή συμφωνία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έρχεται μετά την δήλωση του Τραμπ την Παρασκευή ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με τον ρυθμό των εμπορικών συνομιλιών με την ΕΕ και απείλησε να επιβάλει δασμούς 50% σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ από την 1η Ιουνίου.

Στις αρχές Απριλίου, ο ίδιος ο Τραμπ όρισε ένα χρονικό περιθώριο 90 ημερών για τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, το οποίο επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.