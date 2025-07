Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα λάβουμε ανάλογα αντίμετρα αν χρειαστεί

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ανάλογων αντίμετρων, εάν απαιτηθεί», τονίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στην απειλή Τραμπ για δασμό 30% στα προϊόντα της ΕΕ, από 1η Αυγούστου που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

Οπως σημειώνει το Reuters, η Πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι η επιβολή δασμών 30% στις εξαγωγές της ΕΕ θα διαταράξει βασικές διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού καθώς και ότι «προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης σταθερά είναι μια διαπραγματευτική λύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για διάλογο, σταθερότητα και εποικοδομητική διατλαντική εταιρική σχέση».

«Ελάχιστες οικονομίες στον κόσμο φτάνουν το επίπεδο ανοίγματος και τήρησης των πρακτικών του θεμιτού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης», σημειώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι μία τακτική διαπραγματεύσεων, δήλωσαν τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Μακρόν: Να προετοιμαστούμε για αντίποινα στους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να επιταχύνει την προετοιμασία αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων μέσω κατά του εξαναγκασμού, μετά την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών για δασμούς 30% σε εισαγόμενα προϊόντα της ΕΕ, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

«Είναι περισσότερο από ποτέ στο χέρι της Επιτροπής να διαβεβαιώσει για την αποφαστιστικότητα της Ενωσης να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», ανήρτησε ο Μακρόν στο Χ.

O μηχανισμός καταπολέμησης εξαναγκασμού της ΕΕ επιτρέπει στο μπλοκ να προχωρήσει σε αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση στα μέλη της ΕΕ για να αλλάξουν τις πολιτικές τους κα προσφέρει ευρύ πεδίο δράσης.

Επιτρέπει στην ΕΕ να περιορίσει την πρόσβαση σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων για εταιρείες από τρίτη χώρα και να λάβει μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο υπηρεσιών ή τις επενδύσεις.

Μελόνι για δασμούς Τραμπ: Να αποφύγουμε την περαιτέρω πόλωση

«Είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποφύγουμε την περαιτέρω πόλωση», σημειώνει το γραφείο της πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να επιτευχθεί «μια δίκαιη συμφωνία» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ρώμη υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζει το γραφείο της Μελόνι.

Ολλανδός Πρωθυπουργός: Ανησυχητικοί οι δασμοί Τραμπ σε προϊόντα της ΕΕ

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα επιβάλουν δασμούς 30% στα προϊόντα της ΕΕ από την 1η Αυγούστου είναι «ανησυχητική» και δεν είναι ο δρόμος προς τα εμπρός, δήλωσε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ντικ Σουφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, σημειώνει ότι: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας. Ως ΕΕ πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασιστικοί στην επιδίωξη ενός αποτελέσματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα είναι αμοιβαία επωφελές».

Εκπρόσωπος ΕΕ: Οι ΗΠΑ μας ενημέρωσαν πριν την ανακοίνωση των δασμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν εκ των προτέρων την Ευρωπαϊκή Ενωση για την επιστολή με την οποία ανακοίνωσαν δασμούς 30% σε προϊόντα της ΕΕ, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει προειδοποιήσει για αντίμετρα, αν προχωρήσουν οι αμερικανικοί δασμοί.

Κόστα κατά Τραμπ: Οι δασμοί είναι φόροι, δημιουργούν αβεβαιότητα

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δηλώνει τη στήριξή του στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και "τις προσπάθειες της Κομισιόν για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ".

«Το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο οδηγεί στην ευημερία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι δασμοί είναι φόροι. Τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δημιουργούν αβεβαιότητα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρές εμπορικές συνεργασίες παγκοσμίως.

Η ΕΕ παραμένει σταθερή, ενωμένη και έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά μας, υποστηρίζοντας πλήρως την πρόεδρο @vonderleyen και τις προσπάθειες της Επιτροπής για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ».