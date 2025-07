Μακρόν: Να προετοιμαστούμε για αντίποινα στους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να επιταχύνει την προετοιμασία αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων μέσω κατά του εξαναγκασμού, μετά την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών για δασμούς 30% σε εισαγόμενα προϊόντα της ΕΕ, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

«Είναι περισσότερο από ποτέ στο χέρι της Επιτροπής να διαβεβαιώσει για την αποφαστιστικότητα της Ενωσης να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», ανήρτησε ο Μακρόν στο Χ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο μηχανισμός καταπολέμησης εξαναγκασμού της ΕΕ επιτρέπει στο μπλοκ να προχωρήσει σε αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση στα μέλη της ΕΕ για να αλλάξουν τις πολιτικές τους κα προσφέρει ευρύ πεδίο δράσης.

Επιτρέπει στην ΕΕ να περιορίσει την πρόσβαση σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων για εταιρείες από τρίτη χώρα και να λάβει μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο υπηρεσιών ή τις επενδύσεις.

Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st.



This announcement comes after weeks of intense engagement by the Commission in…