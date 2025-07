Ελον Μασκ για δημογραφικό: Η Ευρώπη πεθαίνει

«Είτε η Ευρώπη θα αρχίσει να έχει πολυμελείς οικογένειες, είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει», σημείωσε ο Ελον Μασκ στο X, αναφερόμενος στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.

Στην ανάρτησή του ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla πρόσθεσε έναν χάρτη της Ευρώπης, στον οποίο παρουσιάζονται οι χαμηλοί δείκτες γεννητικότητας ανά χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία κατάταξη, εμφανίζει κατά μέσο όρο 1,4 γεννήσεις.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98