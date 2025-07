Tesla: Τσιπ τεχνητής νοημοσύνης made by Samsung

Η Samsung Electronics θα παράγει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Tesla, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας αξίας 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη συμφωνία κατασκευής τσιπ αξίας 22,8 τρισεκατομμυρίων γουόν (16,5 δισ. δολαρίων), η οποία θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2033.

Το σχέδιο προβλέπει ότι θα κατασκευαστεί ένα νέο εργοστάσιο στο Τέιλορ του Τέξας, το οποίο θα παράγει το τσιπ AI6 επόμενης γενιάς της Tesla, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ελον Μασκ, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Bloomberg.

Οι μετοχές της Samsung που διαπραγματεύονται στη Σεούλ ενισχύθηκαν κατά 5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενος τους όρους εμπιστευτικότητας της σύμβασης.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.



Samsung currently makes AI4.



TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.