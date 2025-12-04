#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ΕΕ ερευνά τη Meta για AI στο WhatsApp

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα κατά της Meta για το πώς ενσωμάτωσε το Meta AI στο WhatsApp, εξετάζοντας αν περιορίζει τον ανταγωνισμό, ενώ η Meta αρνείται ότι υπάρχει πρόβλημα.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 12:39

Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν μια νέα αντιμονοπωλιακή έρευνα έναντι της Meta Platforms - για το πώς ενσωματώθηκαν οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κίνηση αυτή, που μεταδόθηκε νωρίτερα από το Reuters και τους Financial Times, είναι ακόμη μία ενέργεια των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών κατά των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, καθώς η Ένωση επιδιώκει να εξισορροπήσει την υποστήριξη προς τον τομέα ΑΙ με τις προσπάθειες περιορισμού της αυξανόμενης επιρροής του.

Η έρευνα εστιάζει στη νέα πολιτική της Meta σχετικά με το ποιοι πάροχοι AI μπορούν να έχουν πρόσβαση στο WhatsApp, μετά την ενσωμάτωση του Meta AI στο WhatsApp σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές από τον Μάρτιο του 2025. Το Meta AI είναι chatbot/εικονικός βοηθός που έχει ενσωματωθεί στο WhatsApp σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ένας εκπρόσωπος του WhatsApp δήλωσε ότι «οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», προσθέτοντας ότι η εμφάνιση των chatbots στις πλατφόρμες του «επιβαρύνει τα συστήματά μας, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για να τα υποστηρίζουν».

 

