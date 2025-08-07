#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρούμπιο: Χρειάζεται πολύ δουλειά πριν κλείσει ένα ραντεβού Τραμπ-Πούτιν

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν», επεσήμανε.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 08:18

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

