Χτύπημα 9,5 δισ. ευρώ περιμένει η Toyota από τους δασμούς

Η Toyota Motor Corp. αναθεώρησε προς τα κάτω τις ετήσιες προβλέψεις της, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποίησε για πλήγμα ύψους ¥1,4 τρισεκατομμυρίων (9,5 δισ. δολαρίων) στα λειτουργικά της κέρδη λόγω των αμερικανικών δασμών στις εισαγόμενες αυτοκινήτων.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο προβλέπει πλέον λειτουργικά κέρδη ύψους ¥3,2 τρισεκατομμυρίων για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Η πρόβλεψη αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των ¥3,8 τρισεκατομμυρίων και υπολείπεται επίσης των προσδοκιών των αναλυτών, σημειώνει το Bloomberg.

Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ¥1,17 τρισεκατομμυρίων για το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για ¥890 δισεκατομμύρια.

Η απαισιόδοξη πρόβλεψη αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, είχαν αντίκτυπο ¥450 δισεκατομμυρίων μόνο στο πρώτο τρίμηνο. Η Toyota εκτιμά ότι το πλήγμα αυτό θα φτάσει τα ¥1,4 τρισεκατομμύρια σε ολόκληρο το οικονομικό έτος. Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί την πρώτη λεπτομερή αποτίμηση από την εταιρεία για τον αντίκτυπο των δασμών, πέρα από την προηγούμενη εκτίμηση ότι θα δεχόταν πλήγμα ¥180 δισεκατομμυρίων μόνο τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Η μετοχή της Toyota υποχώρησε κατά 1,1% στο χρηματιστήριο του Τόκιο.

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν πλέον δασμούς 15% στα οχήματα που εξάγουν στις ΗΠΑ, μετά από τη συμφωνία που επετεύχθη τον προηγούμενο μήνα ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης σχέδια για επενδύσεις 550 δισ. δολαρίων από την Ιαπωνία στην Αμερική.

Παρότι ο δασμός είναι χαμηλότερος από το 25% που ανέμενε η βιομηχανία, παραμένουν αβεβαιότητες σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης ότι η Ιαπωνία θα δεχθεί εισαγωγές των μεγάλων ημιφορτηγών F-150 της Ford Motor Co. — μια ακόμα ένδειξη ότι οι δύο χώρες διαφωνούν ως προς την ερμηνεία της εμπορικής συμφωνίας.

Παρά τις αναταράξεις, η Toyota κατέγραψε ρεκόρ παγκόσμιων πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, χάρη στη μεγάλη ζήτηση για τα υβριδικά βενζινοκίνητα–ηλεκτρικά μοντέλα της στις βασικές αγορές. Πούλησε 5,5 εκατομμύρια οχήματα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος — κυρίως λόγω ισχυρών πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Κίνα.