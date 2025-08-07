Βουτιά για τη μετοχή της Airbnb, η προειδοποίηση που τρόμαξε

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Airbnb για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς οι κρατήσεις ανέκαμψαν από το αρχικό σοκ του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών προειδοποίησε για "δύσκολους" μήνες που ακολουθούν, με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρήσει κατά 6,5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 3,1 δισ. δολάρια στο τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με χρηματιστηριακή δήλωση την Τετάρτη. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε 642 εκατ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για 603 εκατ. δολάρια.

Τα έσοδα της Airbnb για την τρέχουσα περίοδο — η οποία περιλαμβάνει και την υψηλή καλοκαιρινή σεζόν — αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 4,02 δισ. και 4,1 δισ. δολαρίων, στο ανώτερο εύρος των εκτιμήσεων των αναλυτών για 4,05 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, τα στελέχη προειδοποίησαν ότι τα περιθώρια κέρδους θα συρρικνωθούν στο τρίτο τρίμηνο, καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ για χώρες όπως η Ελβετία και η Ινδία, ενώ η εταιρεία επενδύει 200 εκατ. δολάρια σε νέες υπηρεσίες και εμπειρίες.

Η οικονομική διευθύντρια Έλι Μερτς δήλωσε ότι «παρά την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα στις αρχές του τριμήνου, η ζήτηση για ταξίδια αυξήθηκε και οι κρατήσεις διανυκτερεύσεων στην Airbnb επιταχύνθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα ποσοστά αύξησης των ημερήσιων κρατήσεων για το υπόλοιπο του έτους δεν θα φτάσουν το 8% του τρίτου τριμήνου του 2024.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπράιαν Τσέσκι παρουσίασε νέες σειρές προϊόντων τον Μάιο, με στόχο την ενίσχυση των κερδών. Η εταιρεία προσφέρει σε ταξιδιώτες και ντόπιους τη δυνατότητα να κλείνουν καθαρίστριες, κομμωτές ή να παρακολουθούν μαθήματα μαγειρικής με διάσημους σεφ — στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής ανανέωσης της εφαρμογής, που σχεδιάστηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ.

Η Μερτς δήλωσε ότι η εταιρεία δεν αναμένει «σημαντικά έσοδα από τις νέες δραστηριότητες στο άμεσο μέλλον», αλλά θεωρεί ότι αυτές θα αποτελέσουν «βασικούς μοχλούς βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».