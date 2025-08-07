Ενεργειακό deal - μαμούθ $35 δισ. Ισραήλ-Αιγύπτου για το κοίτασμα Λεβιάθαν

Οι εταίροι στο θαλάσσιο κοιτάσμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία αξίας 35 δισ. δολαρίων για την προμήθεια ενέργειας στην Αίγυπτο μέχρι το 2040, στην μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία της χώρας.

Η NewMed Energy του Ισραήλ, πρώην Delek Drilling (μέρος του Delek Group του Γιτζάκ Τσούβα), η οποία κατέχει ποσοστό 45,3% στο κοιτάσμα Λεβιάθαν, στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ στη Μεσόγειο, δήλωσε ότι οι εταίροι θα πουλήσουν συνολικά περίπου 130 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μέχρι το 2040, ή μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες της συμφωνίας.

Το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Λεβιάθαν, μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις υποθαλάσσιου κοιτάσματος αερίου στον κόσμο με αποθέματα που υπολογίζονται περί τα 600 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, άρχισε να ρέει στην αγορά του Ισραήλ το Δεκέμβριο του 2019 ενω οι εξαγωγές αερίου στην Αίγυπτο ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2020.

«Η συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο για την επέκταση του Λεβιάθαν και θα εξασφαλίσει την προμήθεια φυσικού αερίου στην ισραηλινή αγορά μέχρι το 2064», δήλωσε η NewMed.