Θα εκφράζουμε άφοβα τη θέση μας, λέει ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού

Τη δήλωση έκανε ο Εγιάλ Ζαμίρ πριν από την αποφασιστικής σημασίας συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για τον πόλεμο την Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 14:33

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον στρατό λίγες ώρες πριν από την αποφασιστικής σημασίας συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για τον πόλεμο την Γάζα.

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ ενώπιον της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

