Lilly: Απογοήτευσε πειραματική θεραπεία κατά της παχυσαρκίας

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής για πειραματικό χάπι της Eli Lilly κατά της παχυσαρκίας απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανακοίνωσε, ότι οι ασθενείς που έλαβαν ορφοργλιπρόνη έχασαν μόλις το 12,4% του σωματικού τους βάρους, όταν οι προσδοκίες των επενδυτών για τις επιδόσεις της θεραπείας ήταν υψηλότερες. Ως εκ τούτου οι μετοχές της Lilly υποχώρησαν έως 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης. Στον αντίποδα οι μετοχές της Novo Nordisk, του κύριου ανταγωνιστή της Lilly στην αγορά των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, σημείωσαν άνοδο 14%, μεταδίδουν οι Financial Times.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία κατέγραψε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από ότι είχαν προβλέψει οι αναλυτές, με αποτέλεσμα να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις για την κερδοφορία της το 2025.

Οι πωλήσεις των φαρμάκων Zepbound και Mounjaro για την παχυσαρκία και τον διαβήτη εκτοξεύτηκαν στα ύψη αποφέροντάς της έσοδα $15,6 δισ. στο δεύτερο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 38% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τέλος τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 61% φτάνοντας $6,31, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που μιλούσαν για $5,59.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που η συμβολή του χαπιού ορφοργλιπρόνης στην απώλεια βάρους των ασθενών ήταν μικρότερη από εκείνη που περίμεναν οι επενδυτές, το φάρμακο είχε θετικό αντίκτυπο μεταξύ άλλων στην καρδιακή υγεία των ανθρώπων που το έλαβαν.

Στο πλαίσιο αυτό η Lilly ανακοίνωσε ότι θα αιτηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές την έγκριση της θεραπείας προς πώληση αργότερα εντός του έτους.