ΗΠΑ: Ανοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε μεγαλύτερη άνοδο από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ενισχύθηκαν στις 226.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου από 219.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 221.000.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας υποχώρησε στις 220.750 από 221.250 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε στο 1,974 εκατ. από 1,936 εκατ.