Συνάντηση Φιντάν και Αλ Σάρα στη Δαμασκό

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έχει επισκεφθεί άλλες δύο φορές την συριακή πρωτεύουσα μετά την πτώση του Άσαντ. Ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα του.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 16:33

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν  βρίσκεται, σήμερα 7 Αυγούστου, στη Δαμασκό, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, στην ατζέντα του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στην συριακή πρωτεύουσα βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG, την οποία η Άγκυρα συνδέει με την τρομοκρατία και την οργάνωση ΡΚΚ, με τις δύο χώρες να δίνουν έμφαση στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης πριν από τη συνάντηση ότι Φιντάν και Αλ Σάρα αναμένεται να συζητήσουν «τις ενέργειες του Ισραήλ που απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια τόσο της Συρίας όσο και της ευρύτερης περιοχής».

Ο συντονισμός της προσπάθειας για την ανοικοδόμηση της Συρίας καταλαμβάνει επίσης σημαντικό μέρος στην ατζέντα Φιντάν στη Δαμασκό. Τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα δύο τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες ανακοίνωσαν επένδυση ύψους 4 δισ. δολαρίων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Δαμασκού και την παράλληλη κατασκευή νέων, ενώ έχει ήδη εγκαινιαστεί ο αγωγός για την παροχή φυσικού αερίου από την Τουρκία στη Συρία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έχει επισκεφθεί άλλες δύο φορές τη Δαμασκό μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, την πρώτη φορά στις 22 Δεκεμβρίου πέρυσι και στη συνέχεια στις 13 Μαρτίου φέτος μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

