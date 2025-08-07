#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λούτνικ: Οι ΗΠΑ αναμένουν έσοδα $50 δισ. τον μήνα από τους δασμούς

Πιθανή μια παράταση της διορίας της 12ης Αυγούστου για τη σύναψη δασμολογικής συμφωνίας με την Κίνα, σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ.

Λούτνικ: Οι ΗΠΑ αναμένουν έσοδα $50 δισ. τον μήνα από τους δασμούς

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 17:27

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι η χώρα του οδεύει προς την είσπραξη εσόδων ύψους 50 δισ. δολαρίων από δασμούς τον μήνα, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι υψηλότεροι φόροι στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες.

«Και θα έχετε τους ημιαγωγούς, τα φαρμακευτικά είδη, θα έχετε κάθε είδους επιπλέον έσοδα από δασμούς να εισρέουν», είπε ο Λούτνικ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το Fox Business Network.

Όταν ερωτήθηκε εάν η προθεσμία της 12ης Αυγούστου για τη σύναψη μιας δασμολογικής συμφωνίας με την Κίνα θα μπορούσε να παραταθεί εκ νέου, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου απάντησε πως θα ήταν πιθανό.

«Νομίζω ότι θα το αφήσουμε αυτό στην ομάδα που ασχολείται με το εμπόριο και στον πρόεδρο για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, όμως έχω την αίσθηση ότι θα καταλήξουν σε μία συμφωνία και ότι θα το παρατείνουν αυτό για επιπλέον 90 ημέρες, όμως θα το αφήσω στην ομάδα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

