Ο Γουόλερ φαβορί να αντικαταστήσει τον Πάουελ στη Fed

O Κρίστοφερ Γουόλερ θεωρείται ο κύριος υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Fed, σύμφωνα με τους συμβούλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι αναζητούν διάδοχο του Τζέρομ Πάουελ.

Οι σύμβουλοι έχουν εντυπωσιαστεί από τη βούληση του Γουόλερ να λαμβάνει αποφάσεις για τα επιτόκια στηριζόμενος σε προβλέψεις και όχι στα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg. Ο Γουόλερ έχει συναντηθεί με την ομάδα του προέδρου αλλά ακόμη δεν έχει συναντηθεί απευθείας με τον Τραμπ, σύμφωνα με τι πηγές.

Παράλληλα, ο πρώην αξιωματούχος της Fed, Κέβιν Γουόρς, και ο νυν διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, παραμένουν υποψήφιοι για τη θέση, η οποία θα ανοίξει όταν λήξει η θητεία του Πάουελ ως προέδρου τον Μάιο του 2026. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να προτείνει τους πιο ικανούς και έμπειρους υποψηφίους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι. «Ωστόσο, οποιαδήποτε συζήτηση για επιλογή αξιωματούχων πρέπει να θεωρείται καθαρή εικασία εφόσον δεν προέρχεται από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ» πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της Fed αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Πιστεύω πως ο κυβερνήτης Γουόλερ έχει δημιουργήσει μια πραγματικά εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία δύο χρόνια στη Fed με τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό και την πολιτική της Fed», δήλωσε ο Στίβεν Μίραν, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg την Πέμπτη.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι η διοίκηση έχει περιορίσει τη λίστα των υποψηφίων για την προεδρία της Fed σε τρία άτομα. Στην επιτροπή αναζήτησης συμμετέχουν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε ο Τραμπ.