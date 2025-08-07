Στην αμερικανική Lyten περιουσιακά στοιχεία της Northvolt

Η αμερικανική νεοφυής εταιρεία μπαταριών Lyten θα εξαγοράσει βασικά στοιχεία ενεργητικού της Northvolt από τη διαδικασία πτώχευσης και στοχεύει να «επαναφέρει στη ζωή» τον αποτυχημένο σουηδικό όμιλο, επανεκκινώντας το εργοστάσιο του και το ερευνητικό του εργαστήριο, καθώς και τα σχέδια για επέκταση στη Γερμανία και τον Καναδά.

Η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, στην οποία έχουν επενδύσει μεταξύ άλλων οι Stellantis, FedEx, Honeywell και McKinsey, στοχεύει στην παραγωγή μπαταριών για πολύ ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών πέρα από τα ηλεκτρικά οχήματα, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις παγίδες που συνέβαλαν στην αποτυχία της ευρωπαϊκής εταιρείας να ανταγωνιστεί τους Κινέζους κατασκευαστές μπαταριών EV.

Η Lyten αποκτά το υποαρκτικό εργοστάσιο μπαταριών της Northvolt στο Σκέλεφτεο, το ερευνητικό της κέντρο στο Βεστερός και την εγκατάσταση στο Χάιντε της Γερμανίας, σε «πολύ μειωμένη» αλλά μη αποκαλυφθείσα τιμή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Νταν Κουκ, όπως δήλωσε στους Financial Times.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο από την πλευρά της εθνικής όσο και της ενεργειακής ασφάλειας, να υπάρχουν τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού και τοπική παραγωγή. Αισθανόμαστε πολύ σίγουροι πως έχουμε υποστήριξη πελατών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Μίκαελ Κούμπου, διαχειριστής πτώχευσης της Northvolt, δήλωσε ότι η συμφωνία χρειάζεται ακόμη την έγκριση των κυβερνήσεων και των αρμόδιων αρχών στη Σουηδία και τη Γερμανία.

«Ήταν μια τρελή διαδρομή. Είναι εξαιρετικά δαπανηρό μόνο και μόνο να συντηρούνται αυτές οι τεράστιες εγκαταστάσεις, πράγμα που σήμαινε ότι ήμασταν σε αγώνα δρόμου για να πουληθούν. Καταφέραμε να κινηθούμε πολύ, πολύ γρήγορα», είπε στους FT.

Η πτώχευση της Northvolt τον Μάρτιο σήμανε το τέλος για μια σουηδική start-up που είχε αντλήσει περισσότερα κεφάλαια από κάθε άλλη ιδιωτική εταιρεία στην Ευρώπη, με επενδυτές όπως οι Volkswagen και Goldman Sachs.

Η αποτυχία της προήλθε από τις δυσκολίες παραγωγής αρκετών μπαταριών στο εργοστάσιο του Σκέλεφτεο, λόγω προβλημάτων όπως η κακοδιαχείριση και τα ζητήματα με κινεζικά μηχανήματα. Επιπλέον, η εταιρεία έχασε την εστίασή της, σχεδιάζοντας νέες εγκαταστάσεις στη Γερμανία και τον Καναδά, καθώς και ένα εργοστάσιο αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία.

Η Lyten είχε ήδη αγοράσει το εργοστάσιο αποθήκευσης ενέργειας τον Ιούλιο, όταν και ανακοίνωσε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. δολαρίων για να στηρίξει τη στρατηγική εξαγορών της.

Η αμερικανική start-up ειδικεύεται στις μπαταρίες λιθίου-θείου — σε αντίθεση με την πιο κοινή τεχνολογία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούσαν η Northvolt και άλλοι. Η Lyten υποστηρίζει ότι οι μπαταρίες λιθίου-θείου είναι φθηνότερες στην παραγωγή και έχουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.