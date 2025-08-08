#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καταδικάζει η Τουρκία τα ισραηλινά σχέδια για τη Γάζα

Το τουρκικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών.

Καταδικάζει η Τουρκία τα ισραηλινά σχέδια για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 11:40

Η Τουρκία καταδικάζει με τον πιο ισχυρό τρόπο το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσουν ούτως ώστε να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου.

Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών, λέγοντας ότι κάθε βήμα από την κυβέρνηση του Ισραήλ για να συνεχίσει αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γενοκτονία από το Ισραήλ και κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ασφάλεια.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει διά της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: «Πράσινο φως» από το συμβούλιο ασφαλείας για κατάληψη της Γάζας

Η Ολλανδία αποκλείει προς το παρόν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σχέδιο Ισραήλ για εκτοπισμό 1 εκατ. Παλαιστινίων και επιχειρήσεις στη Γάζα

ΟΗΕ: Να σταματήσει «αμέσως» το ισραηλινό σχέδιο για έλεγχο της Γάζας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο