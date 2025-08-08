#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Είναι νόμιμο και θεμιτό για την Κίνα να διεξάγει κανονική οικονομική, εμπορική και ενεργειακή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», επεσήμανε το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπερασπίζεται η Κίνα το δικαίωμα να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 13:44

Η Κίνα δήλωσε ότι οι εισαγωγές της ρωσικού πετρελαίου είναι δικαιολογημένες, απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για νέους δασμούς, μετά την επιβολή από την Ουάσινγκτον δευτερογενών δασμών στην Ινδία για αγορά ενέργειας από τη Μόσχα.

«Είναι νόμιμο και θεμιτό για την Κίνα να διεξάγει κανονική οικονομική, εμπορική και ενεργειακή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», ανέφερε το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή σε ανακοίνωσή του στο Bloomberg News. «Θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε λογικά μέτρα ενεργειακής ασφάλειας σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι θα μπορούσε να τιμωρήσει την Κίνα με επιπλέον δασμούς λόγω των αγορών της ρωσικού πετρελαίου, λέγοντας «ότι αυτό μπορεί να συμβεί».

Ακόμα και τότε, ο κορυφαίος σύμβουλός του, Πίτερ Ναβάρο, υποβάθμισε την πιθανότητα νέων δασμών στις εξαγωγές της Κίνας, λέγοντας ότι υψηλότεροι δασμοί «μπορεί να βλάψουν τις ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ την Πέμπτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε στο Fox News ότι οι δασμοί στην Κίνα λόγω των αγορών πετρελαίου «μπορεί να τεθούν στο τραπέζι κάποια στιγμή».

Οι εισαγωγές της Κίνας από τη Ρωσία αυξήθηκαν ελαφρώς τον Ιούλιο στα 10,06 δισεκατομμύρια δολάρια — το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο — σύμφωνα με τα τελευταία τελωνειακά στοιχεία. Ωστόσο, συνολικά φέτος, οι εισαγωγές από τη Ρωσία παραμένουν μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, σημειώνει το Bloomberg.

