Παγώνει τις αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων η Ινδία

Το Νέο Δελχί έχει βάλει στον πάγο τα σχέδιά του για προμήθεια νέων αμερικανικών όπλων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τρεις Ινδούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, μια ένδειξη της πρώτης συγκεκριμένης αντίδρασης της Ινδίας μετά την επιβολή δασμών στις εξαγωγές της από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ινδία σχεδίαζε να στείλει τον Υπουργό Άμυνας Ράτζναθ Σινγκ στην Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες για να ανακοινώσει κάποιες από τις αγορές, αλλά αυτό το ταξίδι ακυρώθηκε, όπως δήλωσαν δύο πηγές.

Στις 6 Αυγούστου ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί, υποστηρίζοντας ότι αυτό σήμαινε πως η χώρα χρηματοδοτούσε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η απόφαση θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και θα φέρει τον συνολικό δασμό στις ινδικές εξαγωγές στο 50% – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ όλων των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος έχει ιστορικό ταχείας αναστροφής των αποφάσεών του σχετικά με τους δασμούς, ενώ η Ινδία έχει δηλώσει ότι παραμένει ενεργά δεσμευμένη σε συζητήσεις με την Ουάσινγκτον. Μια από τις πηγές είπε ότι οι αγορές αμυντικού υλικού μπορεί να προχωρήσουν μόλις η Ινδία έχει σαφήνεια για τους δασμούς και την πορεία των διμερών σχέσεων, αλλά «απλώς όχι τόσο σύντομα όσο αναμενόταν».

Δεν έχουν δοθεί γραπτές οδηγίες για την παύση των αγορών, δήλωσε άλλος αξιωματούχος, υποδεικνύοντας ότι το Δελχί έχει τη δυνατότητα να αναστρέψει γρήγορα την πορεία του, αν και «τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη».

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα ερωτήματα του Reuters. Το Δελχί, που τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομήσει μια στενή συνεργασία με την Αμερική, έχει δηλώσει ότι στοχοποιείται άδικα και ότι οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές με τη Μόσχα όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Τα οπλικά συστήματα που είναι στο επίκεντρο είναι τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Stryker, που κατασκευάζονται από την General Dynamics Land Systems και οι αντιαρματικοί πύραυλοι Javelin, που έχουν αναπτυχθεί από τις Raytheon και Lockheed Martin LMT.N.

Ο Τραμπ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο σχέδια για την προμήθεια και την από κοινού παραγωγή αυτών των συστημάτων.

Ο Σινγκ σχεδίαζε επίσης να ανακοινώσει την αγορά έξι αεροσκαφών αναγνώρισης Boeing P8I και υποστηρικτικών συστημάτων για το Ινδικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του ακυρωμένου πλέον ταξιδιού του, όπως είπαν δύο πηγές. Οι συνομιλίες για την προμήθεια των αεροσκαφών, σε μια προτεινόμενη συμφωνία ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.