#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνα: 10 νεκροί και 33 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

«Από τις 7 Αυγούστου, οι συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας ότι «10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή και αγνοείται η τύχη 33 άλλων».

Κίνα: 10 νεκροί και 33 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 21:11

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αγνοείται η τύχη 33 ανθρώπων ύστερα από πλημμύρες στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Από τις 7 Αυγούστου, οι συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας ότι «10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή και αγνοείται η τύχη 33 άλλων».

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε προσπάθεια» για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων, σύμφωνα με το CCTV.

Λόγω της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Σι έδωσε επίσης εντολή σε όλες τις επαρχίες τις Κίνα να εντείνουν τις προσπάθειες για να εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι, πρόσθεσε το CCTV.

Οι φυσικές καταστροφές είναι συχνές την Κίνα, ειδικά στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου κάποιες περιοχές πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλες από καύσωνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κίνα: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά από καταρρακτώδεις βροχές

Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 100 αγνοούμενοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων

Χαλαζόπτωση κατέστρεψε καλλιέργειες στην Καστοριά

Πνίγηκε η Κίνα, τουλάχιστον 60 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο