#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κόστα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου

Ο Κόστα χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «δραματική», σημειώνοντας ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση.

Κόστα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 18:26

Η απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας «πρέπει να έχει συνέπειες στις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσθέτοντας ότι αυτό θα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο και κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της.

«(Η απόφαση) όχι μόνο παραβιάζει τη συμφωνία με την ΕΕ που ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος στις 19 Ιουλίου, αλλά υπονομεύει και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις παγκόσμιες αξίες», τόνισε ο Κόστα, ο οποίος ηγείται του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σε ανακοίνωσή στο X.

Ο Κόστα χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «δραματική», σημειώνοντας ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα.

Στα τέλη Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη αποφανθεί ότι το Ισραήλ παραβίαζε ένα άρθρο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρότεινε την αναστολή ορισμένων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για ισραηλινές νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν έχει ακόμη λάβει το πράσινο φως από τα κράτη μέλη. Οι 27 εμφανίζονται διχασμένοι ιδιαίτερα ως προς τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου του στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κόστα κατά Τραμπ: Οι δασμοί είναι φόροι, δημιουργούν αβεβαιότητα

Στάθηκε στο... ύψος του το Χρηματιστήριο

Citi: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες, τα τρία σενάρια

Νεκρός στην πυρκαγιά της Κερατέας, καίγονται σπίτια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο