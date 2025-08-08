#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΗΕ: Eκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».

ΟΗΕ: Eκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 21:47

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο στις 22.00 ώρα Ελλάδας με θέμα τη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωματικές πηγές.

Λίγο νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».

Πολλές χώρες, μεταξύ των 15 κρατών μελών που συνθέτουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, ζήτησαν αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, την οποία χαιρέτισε η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να πάρει τον έλεγχο της Γάζας για να «νικήσει» τη Χαμάς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «περαιτέρω βίαιους εκτοπισμούς, θανάτους και μαζικές καταστροφές, επιδεινώνοντας τον αδιανόητο πόνο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα», προειδοποίησε επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γκουτέρες: Ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων στη Γάζα

H Γερμανία αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Nετανιάχου: Ο στόχος του Ισραήλ είναι να απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς

Βανς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο