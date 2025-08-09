Μοντέλο Covid-19 στην Κίνα για τον έλεγχο του ιού Chikungunya

Σύννεφα καπνού ανέβαιναν από τις στέγες και τα παράθυρα σπιτιών και ναών στην Τενγκτσόνγκ αυτή την εβδομάδα, καθώς μια ομάδα απεντομωτών κυνηγούσε κουνούπια στο χωριό της νότιας Κίνας.

Από τις αρχές του περασμένου μήνα, οι αρχές έχουν εξαπολύσει έναν πόλεμο κατά των κουνουπιών σε μια προσπάθεια να εξαλείψουν μια επιδημία του ιού Chikungunya στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, μιας ασθένειας που μεταδίδεται από τα έντομα.

Η εκστρατεία, που χρησιμοποιεί drones και ακόμη και άλλα αρπακτικά, έχει κινητοποιήσει τον υγειονομικό μηχανισμό της Κίνας με τρόπο που δεν είχε παρατηρηθεί από την εποχή των μαζικών lockdowns της πανδημίας Covid-19.

Αξιωματούχοι στην Γκουανγκντόνγκ έχουν αναφέρει περισσότερα από 7.000 κρούσματα του ιού από τον περασμένο μήνα. Η επιδημία επικεντρώνεται στην Φοσάν, μια βιομηχανική πόλη με 9 εκατ. κατοίκους, αλλά οι αρχές έχουν εντοπίσει κρούσματα μέχρι και στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης αδιευκρίνιστο αριθμό κρουσμάτων στην γειτονική επαρχία Χουνάν.

Αν και η Chikungunya μπορεί να προκαλέσει επώδυνα συμπτώματα, σπάνια είναι θανατηφόρα και οι αρχές δεν έχουν αναφέρει κανέναν θάνατο από την τρέχουσα επιδημία. Παρ’ όλα αυτά, έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για να περιορίσουν την ασθένεια.

Εκτός από τους τακτικούς καπνισμούς και τους ελέγχους σε σπίτια για στάσιμα νερά όπου μπορούν να αναπαραχθούν τα έντομα, οι αρχές στην Γκουανγκντόνγκ έχουν αρχίσει να εντοπίζουν εστίες αναπαραγωγής με drones και, σε ορισμένες περιοχές, να εισάγουν είδη κυπρίνων και προνύμφες γιγαντιαίων κουνουπιών που τρέφονται με τα κουνούπια-φορείς, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Ορισμένα στοιχεία της εκστρατείας έχουν ξυπνήσει ανεπιθύμητες αναμνήσεις από τις προσπάθειες ελέγχου της πανδημίας Covid-19. Οι αρχές στην Φοσάν έχουν δώσει εντολή στα φαρμακεία να καταγράφουν τα ονόματα των πελατών που αγοράζουν φάρμακα για τη θεραπεία συμπτωμάτων της Chikungunya, όπως εξανθήματα, πόνοι στις αρθρώσεις και πυρετός.

Δύο πόλεις στην γειτονική επαρχία Φουτζιάν, παράλληλα, έχουν εκδώσει υπενθυμίσεις στους επισκέπτες από την Φοσάν να υποβληθούν σε 14 ημέρες αυτοπαρακολούθησης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, αν και οι αρχικές ανακοινώσεις φαίνεται να έχουν έκτοτε διαγραφεί.

Σε τουλάχιστον μία πληγείσα περιοχή, οι γιατροί καταγράφουν τα στοιχεία των μολυσμένων ατόμων στην τοπική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει σε ειδικά νοσοκομειακά τμήματα, όπου οι ασθενείς χωρίζονται με δίχτυ κουνουπιού, σύμφωνα με έναν υγειονομικό που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Οι κάτοικοι μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο μόλις επιβεβαιωθεί, μέσω μοριακού ελέγχου, ότι δεν είναι πλέον μεταδοτικοί, πρόσθεσε ο ίδιος.

Αν και η Chikungunya δεν μεταδίδεται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο, η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί όταν ένα κουνούπι που έχει δαγκώσει μολυσμένο άτομο τσιμπήσει κάποιον άλλο.

Οι τοπικές αρχές έχουν επίσης προσφέρει δωρεάν μοριακά τεστ σε περιοχές της Φοσάν, που μερικές φορές διενεργούνται από υγειονομικούς κάτω από προσωρινά υπαίθρια καταφύγια που θυμίζουν τους μαζικούς σταθμούς δειγματοληψίας της Covid.

Σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, ο επαρχιακός κυβερνήτης Γουάνγκ Γουεϊζόνγκ κάλεσε τους αξιωματούχους να ενθαρρύνουν τους κατοίκους να ανάβουν σπείρες για κουνούπια, να εγκαθιστούν δίχτυα και να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά στο πλαίσιο μιας «πατριωτικής εκστρατείας υγείας» για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού.

«Όλες οι περιοχές και τα τμήματα της επαρχίας πρέπει… να κερδίσουν δυναμικά τη μάχη της πρόληψης και του ελέγχου της πανδημίας, τη μάχη της παρεμπόδισής της και τη μάχη της εξάλειψής της», είπε.