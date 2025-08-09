#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κινητοποίηση κατά του σχεδίου του Ισραήλ για τη Γάζα ζητά η Τουρκία

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) έχει συγκληθεί σε έκτακτη διάσκεψη.

Κινητοποίηση κατά του σχεδίου του Ισραήλ για τη Γάζα ζητά η Τουρκία
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

Δημοσιεύθηκε: 9 Αυγούστου 2025 - 15:41

Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν ομόφωνα για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας κατά του σχεδίου του Ισραήλ, για την ανάληψη του αποκλειστικού ελέγχου της πόλης της Γάζας, δήλωσε σήμερα, ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά από συνομιλίες που είχε στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Φιντάν, δήλωσε επίσης, ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) έχει συγκληθεί σε έκτακτη διάσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρίψεις τροφίμων από την Πολεμική Αεροπορία στη Γάζα

Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Επίσκεψη Φιντάν στην Αίγυπτο στις 9 Αυγούστου

Bρετανία: Δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών του δικτύου Palestine Action

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο