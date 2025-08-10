#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσικό δυιλιστήριο έπληξαν με drones οι Ουκρανοί

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι στο διυλιστήριο του Σαράτοφ προκλήθηκαν εκρήξεις και ξέσπασε φωτιά.

Ρωσικό δυιλιστήριο έπληξαν με drones οι Ουκρανοί

Δημοσιεύθηκε: 10 Αυγούστου 2025 - 15:20

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones ένα διυλιστήριο στη ρωσική περιφέρεια του Σαράτοφ στη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης.

Στην ανακοίνωση του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι στο διυλιστήριο του Σαράτοφ προκλήθηκαν εκρήξεις και ξέσπασε φωτιά.

