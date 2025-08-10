#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Εγινε αισθητός και σε ελληνικά νησιά.

Δημοσιεύθηκε: 10 Αυγούστου 2025 - 20:26

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8) με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ.

Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπαλίκεσιρ.

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Στις 20:01 τοπική ώρα σημειώθηκε μετασεισμός 4,6 Ρίχτερ σε απόσταση 53 χιλιομέτρων από το Μπαλικεσίρ, στην Τουρκία. Ο σεισμός είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος, μόλις 6,8 χιλιόμετρα, γεγονός που οδήγησε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός κοντά στο επίκεντρο. Οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές ανέφεραν έντονη δόνηση, λόγω της επιφανειακής φύσης του σεισμού, η οποία ενισχύει την ένταση σε σχέση με βαθύτερους σεισμούς ίδιου μεγέθους.

Όπως ήταν φυσικό λόγω της κοντινής απόστασης από τη γείτονα χώρα, ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικά νησιά. Ειδικότερα, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και ΕΡΤ

