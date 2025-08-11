Επαναγορές-μαμούθ 983 δισ. δολαρίων στη Wall Street

Οι αμερικανικές εταιρείες επαναγοράζουν τις μετοχές τους με ρυθμό-ρεκόρ, ενισχύοντας τους ισολογισμούς τους και τροφοδοτώντας την άνοδο του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής φέτος επαναγορές μετοχών αξίας 983,6 δισ. δολαρίων — το καλύτερο ξεκίνημα χρονιάς που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της Birinyi Associates που χρονολογούνται από το 1982. Υπολογίζεται ότι θα αγοράσουν συνολικά πάνω από 1,1 τρισ. δολάρια μέσα στο 2025, επίπεδο που θα αποτελέσει ιστορικό ρεκόρ.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές περιλαμβάνουν τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple και η μητρική της Google, Alphabet. Μεγάλες τράπεζες, όπως η JPMorgan Chase, η Bank of America και η Morgan Stanley, ηγούνται επίσης της κούρσας.

Η ισχυρή ανάπτυξη κερδών και οι φορολογικές περικοπές βοήθησαν να γεμίσουν τα ταμεία των εταιρειών, ενώ έδωσαν ώθηση στις μετοχές να ανακάμψουν από την πτώση του Απριλίου λόγω δασμών και να οδηγήσουν τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite σε νέα ρεκόρ. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο έχει σταματήσει πολλά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων, καθιστώντας τις επαναγορές πιο ελκυστική χρήση των διαθέσιμων μετρητών.

«Τα πράγματα είναι καλύτερα απ’ όσο φαίνονται», δήλωσε ο Jeffrey Yale Rubin, πρόεδρος της Birinyi Associates. «Οι εταιρείες έχουν άφθονη ρευστότητα. Ήταν σε υγιή κατάσταση ακόμη και πριν από τα καλύτερα κέρδη».

Τόσο οι εταιρείες όσο και οι επενδυτές συχνά χαιρετίζουν τις επαναγορές, καθώς μειώνουν τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν στην αγορά, αυξάνοντας τα κέρδη ανά μετοχή και συχνά ανεβάζοντας τις τιμές των μετοχών.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή είναι αμφιλεγόμενη σε ορισμένους κύκλους, με τους σκεπτικιστές να υποστηρίζουν ότι οι επαναγορές στηρίζουν την αγορά σε μια περίοδο που οι αποτιμήσεις είναι ήδη υψηλές. Κάποιοι αναλυτές ανησυχούν ότι η προτίμηση για επαναγορές αντί για πιο μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, όπως η επένδυση σε εργοστάσια ή η διανομή μερισμάτων, υποδηλώνει ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου Τραμπ μπορεί να επιβαρύνει την ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου.

Οι σκεπτικιστές λένε επίσης ότι οι εταιρείες τείνουν να επαναγοράζουν μετοχές όταν οι τιμές τους ανεβαίνουν, αντί όταν είναι σχετικά φθηνές, καθιστώντας τις επαναγορές αναποτελεσματική χρήση της πλεονάζουσας ρευστότητας.

Οι ανακοινώσεις επαναγορών αυξήθηκαν τον Ιούλιο, όταν τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, ένα κύμα εμπορικών συμφωνιών και σημάδια ανθεκτικότητας της οικονομίας οδήγησαν τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά. Οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν αγορές ύψους 165,6 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ Ιουλίου των 87,7 δισ. δολαρίων το 2006, σύμφωνα με την Birinyi.

Οι εταιρείες αγόρασαν επίσης όταν οι αγορές ήταν πιο αδύναμες νωρίτερα μέσα στο 2025. Οι εταιρείες του S&P 500 αγόρασαν μετοχές αξίας 293,5 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους — ποσό-ρεκόρ για τρίμηνο και αυξημένο κατά 21% σε σχέση με το τέλος του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Dow Jones Indices.

Οι επαναγορές είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες στην κορυφή, με τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των συναλλαγών.

Ο Warren Buffett, πάντως, δεν ανήκει σε αυτούς που αγοράζουν. Η Berkshire Hathaway αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δεν προχώρησε σε καμία επαναγορά μετοχών κατά την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου, σηματοδοτώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο χωρίς αγορές. Τα μετρητά της Berkshire ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ 344 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των ισοδυνάμων, στο τέλος Ιουνίου.

Ο Larry Fink της BlackRock έχει προειδοποιήσει κατά των επαναγορών στην ετήσια επιστολή του προς τους διευθύνοντες συμβούλους, λέγοντας ότι μπορούν να προσφέρουν γρήγορες αποδόσεις, αλλά θα πρέπει να εξισορροπούνται με επενδύσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.