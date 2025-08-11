Η κίνηση της Κίνας που εκτόξευσε τις τιμές λιθίου

Οι τιμές και οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή λιθίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα, αφού ο κινεζικός κολοσσός μπαταριών Contemporary Amperex Technology (CATL) ανέστειλε τη λειτουργία μεγάλου ορυχείου στην Κίνα, προκαλώντας εικασίες ότι το Πεκίνο μπορεί να προχωρήσει σε αναστολή και άλλων έργων, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Η Tianqi Lithium Corp. σημείωσε άνοδο έως και 19% στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η Ganfeng Lithium Group εκτοξεύτηκε κατά 21%, και οι αυστραλιανές μεταλλευτικές εταιρείες ακολούθησαν την ανοδική πορεία, μετά την επιβεβαίωση της CATL ότι έκλεισε το ορυχείο στην επαρχία Jiangxi. Οι τιμές του μετάλλου για μπαταρίες στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Guangzhou έφτασαν στο ημερήσιο όριο και παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η τύχη του ορυχείου της CATL — του μεγαλύτερου στην κινεζική «πρωτεύουσα του λιθίου», το Yichun — βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση εδώ και εβδομάδες, amid φήμες ότι οι αρχές δεν θα ανανέωναν την άδειά του. Το ορυχείο αντιστοιχεί σε περίπου 6% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με την Bank of America Corp., ενώ άλλα ορυχεία στην περιοχή αντιστοιχούν σε τουλάχιστον ακόμη 5%.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ανθρακικού λιθίου στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Guangzhou αυξήθηκε τη Δευτέρα στο ημερήσιο όριο του 8%, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου. Το συμβόλαιο Νοεμβρίου διαπραγματευόταν στις 81.000 γουάν ο τόνος, από 75.000 γουάν στο κλείσιμο της Παρασκευής.

Η CATL, ο μεγαλύτερος παραγωγός μπαταριών παγκοσμίως, επιβεβαίωσε το κλείσιμο του ορυχείου Jianxiawo το πρωί της Δευτέρας, αναφέροντας ότι επιδιώκει την ανανέωση της ληγμένης άδειάς του χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν θα λειτουργήσει για τουλάχιστον τρεις μήνες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Bloomberg News, καθώς η άδεια εξόρυξης έληξε στις 9 Αυγούστου.

Η κινεζική εταιρεία δήλωσε ότι η διακοπή θα έχει μικρή επίδραση στις συνολικές της δραστηριότητες, και η μετοχή της σημείωσε άνοδο έως 2,8% στο Χονγκ Κονγκ.

«Για την CATL, δεν αναμένουμε ουσιαστική επίδραση στην παραγωγή μπαταριών από την αναστολή λειτουργίας του ορυχείου στην Jiangxi», δήλωσε ο Eugene Hsiao, επικεφαλής στρατηγικής κινεζικών μετοχών στη Macquarie Capital. «Η ανησυχία από την αναστολή αφορά λιγότερο την CATL και περισσότερο το εάν η ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού λιθίου μπορεί να δει μείωση της παραγωγικής ικανότητας και αν αυτό θα γίνει συντονισμένα μέσω κυβερνητικών ενεργειών στην Κίνα».