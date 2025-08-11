Βουτιά 24% για τις μετοχές της Orsted, εσπευσμένη αύξηση κεφαλαίου

Οι μετοχές της δανέζικης εταιρείας Orsted A/S υποχώρησαν έως και 24% μετά την ανακοίνωση ότι θα πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, με στόχο τη συγκέντρωση έως και 60 δισεκατομμυρίων δανέζικων κορωνών (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί προσπάθεια του Διευθύνοντα Συμβούλου Ράσμους Έρμποε να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της Orsted, μετά τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που περιόρισαν την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και εμπόδισαν την εταιρεία να πωλήσει μερίδια σε έργα που ήδη κατασκευάζει εκεί.

«Η Orsted και ο κλάδος μας βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση, με την αρνητική εξέλιξη της αγοράς στις ΗΠΑ να προστίθεται στις μακροοικονομικές και εφοδιαστικές προκλήσεις των τελευταίων ετών», δήλωσε ο Έρμποε σε ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου για να εγκρίνει τη διάθεση τίτλων που θα δίνουν στους μετόχους το δικαίωμα αγοράς επιπλέον μετοχών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημειώνει το Bloomberg.

Η Orsted συνήθως χρηματοδοτεί νέα έργα μέσω πώλησης μεριδίου σε project που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο, οι αλλαγές στις ΗΠΑ οδήγησαν την Orsted να ακυρώσει την προγραμματισμένη μερική πώληση του αιολικού πάρκου Sunrise Wind έξω από τις ακτές της Νέας Υόρκης, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό χρηματοδότησης.

Ο Τραμπ έχει λάβει σειρά μέτρων που έχουν διαταράξει τον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Στις πρώτες μέρες της προεδρίας του, ανέστειλε τις αδειοδοτήσεις νέων έργων. Στη συνέχεια προσπάθησε προσωρινά να ανακαλέσει άδεια για ένα έργο που ήδη κατασκευάζεται από άλλον επενδυτή. Επιπλέον, κατήργησε φορολογικές ελαφρύνσεις που ήταν ωφέλιμες για τον κλάδο.

Το δανέζικο κράτος θα διατηρήσει το 50,1% της συμμετοχής του στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης της ευρωπαϊκής της δραστηριότητας στα χερσαία αιολικά πάρκα. Η Orsted αναμένει να συγκεντρώσει περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες από αποεπενδύσεις κατά τα έτη 2025 και 2026. Ενημέρωσε επίσης τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, περιλαμβάνοντας σχέδια να επενδύσει περίπου 145 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες από το 2025 έως το 2027. Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει υψηλή επενδυτική βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας και στοχεύει στην επαναφορά των μερισμάτων για το οικονομικό έτος 2026.

Αναμένει τα κέρδη της να αυξηθούν πάνω από 28 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες το 2026 και να ξεπεράσουν τα 32 δισεκατομμύρια το 2027.