Κοινοπρακτικό δάνειο $1 δισ. από ασιατικές τράπεζες επιδιώκει η Qatar Gas Transport

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την καταριανή εταιρεία στη μακρά λίστα των φορέων από τη Μέση Ανατολή που επιθυμούν να προσελκύσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την Ασία για να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 15:02

Η Qatar Gas Transport Co. επιδιώκει να εξασφαλίσει κοινοπρακτικό δάνειο ύψους $1 δισ., για την υλοποίηση ευρύτερων εταιρικών σκοπών, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την καταριανή εταιρεία στη μακρά λίστα των φορέων από τη Μέση Ανατολή, (ιδίως από τα κράτη του Κόλπου), που επιθυμούν να προσελκύσουν ασιατικές τράπεζες για να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους. Η Saudi Investment Bank, για παράδειγμα, μόλις εξασφάλισε κοινοπρακτικό δάνειο που φτάνει τα $750 εκατ..

Στην περίπτωση της Qatar Gas Transport, η ιαπωνική τράπεζα Mizuho Bank Ltd. έχει αναλάβει να συντονίσει και να οργανώσει τη διαδικασία για τη λήψη του δανείου το οποίο θα πάρει τη μορφή μιας πενταετούς συμφωνίας, επεσήμανε η ίδια πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι το δάνειο, προσφέρει περιθώριο επιτοκίου (spread) 82 μονάδων βάσης πάνω από το δείκτη αναφοράς Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Τέλος επισήμανε ότι στο deal θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης κατά $330 εκατ.

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι η Qatar Gas δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο επί του θέματος.

