#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Δεν θα πειστεί με παραχωρήσεις η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο

Πρέπει να ασκηθεί στην Μόσχα ισχυρότερο διεθνής πίεση, καθώς παρατείνει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Ζελένσκι: Δεν θα πειστεί με παραχωρήσεις η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 15:11

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι παραχωρήσεις στη Ρωσία δεν θα την πείσουν να σταματήσει να πολεμά στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η πίεση στο Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και άρα αξίζει ισχυρότερη διεθνή πίεση. Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει την αιματοχυσία, και κατά συνέπεια δεν πρέπει να λάβει ανταμοιβή ή οφέλη», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο».

Τα σχόλια του Ζελένσκι έγιναν κάποιες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Η Ουκρανία φοβάται ότι μια τέτοια συνάντηση, που για την ώρα προγραμματίζεται χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, θα καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την αναγκάσει να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι- Μόντι, στο επίκεντρο οι ρωσικές κυρώσεις

Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Μόντι (Ινδία): Υπέρ μιας «ειρηνικής και ταχείας» λήξης του πολέμου στην Ουκρανία

Πίεση μέσω κυρώσεων ζητά η Ευρώπη πριν το ραντεβού Τραμπ-Πούτιν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο