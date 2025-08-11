Η Fabergé επιστρέφει σε ρωσικά χέρια έναντι $50 εκατ.

Ο επιχειρηματίας Σεργκέι Μοσούνοφ εξαγόρασε τη Fabergé, η οποία είναι γνωστή για τα διακοσμημένα αυγά της, σε μια συμφωνία αξίας 50 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία, τα πολυτελή κοσμήματα της οποίας έχουν γίνει σύμβολο πλούτου, πωλήθηκε στην SMG Capital, την επενδυτική εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ που ανήκει στον Μοσούνοφ, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την εξαγορά της από τη βρετανική εταιρεία Gemfields.

Η Gemfields, εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας πολύτιμων λίθων, θα λάβει 45 εκατ. δολάρια με την ολοκλήρωση της συμφωνίας αργότερα αυτόν τον μήνα, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια θα καταβληθούν μέσω πληρωμών δικαιωμάτων σε τριμηνιαία βάση.

Ο κοσμηματοποιός Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ κατασκεύαζε τα αυγά που φέρουν το όνομά του από πολύτιμους λίθους και μέταλλα στο εργαστήριό του στην Αγία Πετρούπολη. Τα πρώτα από αυτά είχαν παραγγελθεί για τον τσάρο Αλέξανδρο Γ΄ και τον τσάρο Νικόλαο Β΄ ως πασχαλινά δώρα.

Από τα περίπου 50 αυτοκρατορικά αυγά που κατασκευάστηκαν για τη ρωσική βασιλική οικογένεια μεταξύ 1885 και 1916, έχουν διασωθεί περισσότερα από 40. Το 2004, ο μεγιστάνας πετρελαίου και φυσικού αερίου Βίκτορ Βέξελμπεργκ κατέβαλε πάνω από 90 εκατ. δολάρια για εννέα αυτοκρατορικά αυγά, τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή αυγών Fabergé στον κόσμο εκείνη την εποχή. Προηγουμένως ανήκαν στην οικογένεια Forbes της Νέας Υόρκης.

Η Fabergé συνεχίζει να πουλά κοσμήματα, ρολόγια και άλλα «αυγά» — ένα συλλεκτικό αυγό τύπου Guilloché κοστίζει 58.080 λίρες Αγγλίας.

Ο Μοσούνοφ δήλωσε ότι είναι «μεγάλη τιμή για μένα να γίνω θεματοφύλακας ενός τόσο σπουδαίου και παγκοσμίως αναγνωρισμένου brand». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε κοσμήματα, αξεσουάρ και ρολόγια.