Γαλλία: Εκτός λειτουργίας πυρηνικός σταθμός λόγω εισβολής μεδουσών

«Μαζική και απρόβλεπτη παρουσία μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η EDF.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 23:02

Τέσσερις μονάδες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF.

Αυτές οι αυτόματες διακοπές λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», διαβεβαίωσε η EDF με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Συνεπώς, ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, 1 και 5, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

