Τραμπ: Θα προσπαθήσω να πάρω πίσω κάποια εδάφη για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πει στον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να βάλει τέλος στον πόλεμο, λέγοντας ότι θα είναι μια «διερευνητική συνάντηση».

«Πιστεύω ότι θα έχουμε μια εποικοδομητική συνομιλία» ανέφερε ο Τραμπ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν η επόμενη συνάντηση θα είναι με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ή με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μαζί. Δεν απέκλεισε μάλιστα να συμμετάσχει εξαρχής στη συνάντηση με τον Πούτιν και ο Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ τόνισε ότι θα υπάρχουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών ενώ υπογράμμισε ότι θα προσπαθήσει να πάρει πίσω κάποια εδάφη για την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ καλή αλλά μπορεί να είναι και πολύ κακή» ανέφερε. «Θα δω τις παραμέτρους, μπορεί να φύγω και να πω καλή τύχη» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μετά τη συνάντηση θα συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες.