#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Θα προσπαθήσω να πάρω πίσω κάποια εδάφη για την Ουκρανία

«Διερευνητική» χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ο Τραμπ. Τόνισε ότι θέλει να δει μια κατάπαυση πυρός. Δεν απέκλεισε συμμετοχή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στις συνομιλίες.

Τραμπ: Θα προσπαθήσω να πάρω πίσω κάποια εδάφη για την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 18:53

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πει στον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να βάλει τέλος στον πόλεμο, λέγοντας ότι θα είναι μια «διερευνητική συνάντηση».

«Πιστεύω ότι θα έχουμε μια εποικοδομητική συνομιλία» ανέφερε ο Τραμπ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν η επόμενη συνάντηση θα είναι με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ή με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μαζί. Δεν απέκλεισε μάλιστα να συμμετάσχει εξαρχής στη συνάντηση με τον Πούτιν και ο Ζελένσκι. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ τόνισε ότι θα υπάρχουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών ενώ υπογράμμισε ότι θα προσπαθήσει να πάρει πίσω κάποια εδάφη για την Ουκρανία. 

Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ καλή αλλά μπορεί να είναι και πολύ κακή» ανέφερε. «Θα δω τις παραμέτρους, μπορεί να φύγω και να πω καλή τύχη» πρόσθεσε ο Τραμπ. 

Ο ίδιος σημείωσε ότι μετά τη συνάντηση θα συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Τραμπ κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον

«Ανοικτός» ο Τραμπ σε τριμερή σύσκεψη με Ζελένσκι-Πούτιν

Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Tηλεδιασκέψεις Ευρωπαίων ηγετών με Τραμπ ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο