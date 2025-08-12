#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Έριν σχηματίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι

Η Έριν ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο κυκλώνα της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς ακόμα να μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση σχετικά με το εάν δύναται να απειλήσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Έριν σχηματίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 00:02

Τον σχηματισμό της τροπικής καταιγίδας Έριν κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι – νησιωτική χώρα της δυτικής Αφρικής – ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η καταιγίδα βρίσκεται περίπου 455 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του αρχιπελάγους του Πράσινου Ακρωτηρίου, με ανέμους των οποίων η ταχύτητα υπολογίζεται σε 75 χλμ/ώρα.

Κατευθυνόμενη προς δυσμάς, η Έριν ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο κυκλώνα της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς ακόμα να μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση σχετικά με το εάν δύναται να απειλήσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Πολλά προβλήματα στη Σκωτία, που πλήττεται από την καταιγίδα Floris

Η μεγαλύτερη αστραπή όλων των εποχών καταγράφηκε στις ΗΠΑ

Χαλάζι προκάλεσε καταστροφές στην Καστοριά

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο