ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Έριν σχηματίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι

Τον σχηματισμό της τροπικής καταιγίδας Έριν κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι – νησιωτική χώρα της δυτικής Αφρικής – ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η καταιγίδα βρίσκεται περίπου 455 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του αρχιπελάγους του Πράσινου Ακρωτηρίου, με ανέμους των οποίων η ταχύτητα υπολογίζεται σε 75 χλμ/ώρα.

Κατευθυνόμενη προς δυσμάς, η Έριν ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο κυκλώνα της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς ακόμα να μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση σχετικά με το εάν δύναται να απειλήσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.

