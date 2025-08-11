#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισπανία: Συνελήφθησαν δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Ισπανία: Συνελήφθησαν δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 20:15

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως στο τουριστικό θέρετρο Μπενιδόρμ συνελήφθησαν δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων. Η σύλληψη τους έγινε το πρωί της Πέμπτης, όπως διευκρινίζεται.

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, είχε ρόλο λογιστή στην εγκληματική οργάνωση και κρατούσε αρχεία των πωλήσεων ναρκωτικών.

Το 2024 φέρεται να είχε οργανώσει ένοπλη επίθεση σε μπαρ της πόλης Μοντερό, νοτιοδυτικά του Παρισιού, σε αντίποινα για την απαγωγή συνεργάτη του. Αστυνομική πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) είχε επιβεβαιώσει πως η συγκεκριμένη επίθεση αφορούσε «υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Συνελήφθη 50χρονος για θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη

Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα στα Χανιά

Σύλληψη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στη Ζάκυνθο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο