Τραμπ: Δεν θα επιβάλλουμε δασμούς στις εισαγωγές χρυσού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε τη Δευτέρα ότι οι εισαγωγές χρυσού στις ΗΠΑ δεν θα υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Ο χρυσός δεν θα υπόκειται σε δασμούς!» έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η κυβέρνηση Τραμπ άφησε να εννοηθεί το βράδυ της Παρασκευής ότι θα εκδώσει νέα οδηγία, διευκρινίζοντας ότι οι εισαγωγές ράβδων χρυσού δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, αφού μια αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία αιφνιδίασε τους traders αποφασίζοντας επίσημα ότι κάποιες από αυτές θα υπόκεινται σε τέτοιες επιβαρύνσεις.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να δημοσιεύσει στο προσεχές μέλλον προεδρικό διάταγμα για να αποσαφηνίσει, όπως το χαρακτήρισε, την παραπληροφόρηση σχετικά με την επιβολή δασμών στον χρυσό και σε άλλα εξειδικευμένα προϊόντα, τόνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Bloomberg σε γραπτή δήλωση. Ο αξιωματούχος ανέπτυξε τα σχέδια χθες υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το χάος που συγκλόνισε τις αγορές πολύτιμων μετάλλων την Παρασκευή προκλήθηκε όταν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες από απόφαση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, η οποία ανέφερε ότι οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού και 100 ουγγιών υπόκεινται στους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς.

Η απόφαση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, εκδόθηκε έπειτα από αίτημα ελβετικής εταιρείας για διευκρίνιση σχετικά με τις επιβαρύνσεις. Μια τέτοια οδηγία θα είχε εκτεταμένες συνέπειες για τον χρυσό παγκοσμίως και θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ.