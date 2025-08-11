#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τραμπ παρατείνει ακόμα 90 ημέρες τη διορία για τους δασμούς στην Κίνα

Αν ο Τραμπ δεν υπέγραφε διάταγμα για την παράταση της διορίας οι δασμοί στις εισαγωγές κινεζικών αγαθών θα επέστρεφαν στα επίπεδα του Απριλίου.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 21:55

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 21:55

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποτρέπει την επαναφορά των υψηλών αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα για άλλες 90 ημέρες, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC.

Το διάταγμα υπογράφηκε λίγες ώρες πριν λήξει η διορία που είχε δώσει ο Τραμπ.

Η αναβολή ήταν αναμενόμενη μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων διαπραγματευτών στα τέλη του περασμένου μήνα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και την «ανακωχή» που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.

