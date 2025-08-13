Ουκρανικό στρατόπεδο με ξένους εθελοντές χτύπησε η Ρωσία

Τουλάχιστον δώδεκα ξένοι εθελοντές του ουκρανικού στρατού σκοτώθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε την αίθουσα σίτισης ενός στρατοπέδου εκπαίδευσης την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, σε μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά ξένων μαχητών στον πόλεμο, σύμφωνα με στρατιώτες που έχουν γνώση του περιστατικού.

Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος μόνο περιστασιακά αναγνωρίζει πυραυλικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση προκάλεσε νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, γράφουν οι New York Times. Τρεις στρατιώτες, ανάμεσά τους και ένας αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψαν μια φρικτή επίθεση που έπληξε νεοσύλλεκτους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία, την Ταϊβάν, τη Δανία και άλλες χώρες.

Η επίθεση ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ουκρανία καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου όταν συγκεντρώνει στρατιώτες σε μέρη όπως στρατιωτικές ακαδημίες, στρατώνες και χώρους ασκήσεων, καθιστώντας τους στόχους για ρωσικά πλήγματα.

Η πυραυλική επίθεση στο στρατόπεδο εκπαίδευσης, που σημειώθηκε κοντά στην κεντρική ουκρανική πόλη Κροπιβνίτσκι στις 21 Ιουλίου, έγινε την ώρα που οι νεοσύλλεκτοι κάθονταν σε υπαίθρια τραπέζια για φαγητό, όπως είπαν οι στρατιώτες.

Ένας Αμερικανός νεοσύλλεκτος από τη Φλόριντα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια, είπε ότι η έκρηξη ήταν η πιο δυνατή που είχε ακούσει ποτέ. Σε τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε ότι η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια γύρω του και έκανε τα κοντινά δέντρα να τρέμουν.

Μετά την έκρηξη, νεκροί και ακρωτηριασμένοι στρατιώτες, καθώς και βαριά τραυματίες, κείτονταν στο έδαφος κοντά στην αίθουσα σίτισης, είπε. Είδε τουλάχιστον 15 νεκρούς στρατιώτες και περισσότερους από 100 τραυματίες, πρόσθεσε.

Το χτύπημα προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε αποθήκη πυρομαχικών, ανέφερε ο στρατιώτης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν νέες εκρήξεις και να εκτοξευτούν στον αέρα θραύσματα και μεταλλικά κομμάτια, ενώ οι επιζώντες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής της βάσης δεν ήχησε πριν από την επίθεση, είπε, και στη συνέχεια απογοητεύτηκε όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν κιτ πρώτων βοηθειών κοντά στην αίθουσα σίτισης.

Εκπρόσωπος της διεθνούς λεγεώνας της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, η μονάδα της οποίας επλήγη, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την επίθεση. Ο εκπρόσωπος, Βολοντίμιρ Καμίνσκυι, είπε ότι δεν μπορεί να ανακοινωθεί ο αριθμός των θυμάτων όσο η έρευνα συνεχίζεται.

Οι ξένοι υπηρετούν είτε σε κανονικές μονάδες του ουκρανικού στρατού είτε σε δύο ειδικές διεθνείς λεγεώνες, η μία υπό τον στρατό και η άλλη υπό τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, γνωστή ως HUR.

Εμπνευσμένοι από την αποφασιστική αντίσταση της Ουκρανίας στη ρωσική εισβολή στα πρώτα χρόνια του πολέμου, βετεράνοι των αμερικανικών πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν προσήλθαν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών.

Πιο πρόσφατα, πολλοί νεοσύλλεκτοι προέρχονται από τη Νότια Αμερική. Κολομβιανοί έλκονται από την Ουκρανία λόγω των πολύ υψηλότερων μισθών σε σχέση με αυτούς που μπορούν να κερδίσουν στην πατρίδα τους, αν και οι κίνδυνοι στις μάχες των χαρακωμάτων είναι σοβαροί.

Οι ξένοι στρατιώτες λαμβάνουν τον ίδιο μισθό με τους Ουκρανούς, από 1.000 έως 1.750 δολάρια βασικό μισθό το μήνα, συν μπόνους μάχης που μπορεί να ξεπεράσουν τα 3.000 δολάρια μηνιαίως. Η Ρωσία έχει επίσης προσελκύσει ξένους στρατιώτες στις τάξεις της, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Βορειοκορεάτες.

Από την έναρξη του ευρείας κλίμακας πολέμου το 2022, εκατοντάδες ξένοι έχουν περάσει από το στρατόπεδο της HUR, γνωστό ως Camp Krop.