Τα παιδιά και οι οικογένειές τους μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία προκειμένου να λάβουν φροντίδα.

Η Ισπανία απομάκρυνε 44 τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, μαζί με συγγενείς τους

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 00:02

Η Ισπανία απομάκρυνε τους τελευταίους μήνες 44 τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά από τη Γάζα, όπως και περίπου 100 συγγενείς τους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ.

«Η ισπανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε με επιτυχία τέσσερις επιχειρήσεις εκκένωσης 44 τραυματισμένων ή άρρωστων παιδιών από τη Γάζα, όπως και περίπου 100 συγγενών τους», εξηγεί το υπουργείο Μετανάστευσης σε ένα δελτίο Τύπου, μια διαδικασία που διήρκησε πολλούς μήνες.

«Η οργάνωση και η εκτέλεση αυτών των αποστολών» πραγματοποιήθηκαν «σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις και χώρες συμμάχους για τη μεταφορά από ασφαλή σημεία εκτός της εμπόλεμης ζώνης», ανέφερε το υπουργείο.

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία προκειμένου να λάβουν φροντίδα.

Αυτά τα πρόσωπα θα μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί άσυλο, συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου.

Η αρμόδια υπουργός, Έλμα Σάις, που αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, εξέφρασε την ικανοποίησή της που «η αλληλεγγύη και η διεθνής συνεργασία σώζουν ζωές».

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί μία από τις πλέον επικριτικές φωνές στην ΕΕ απέναντι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Στα τέλη του 2023, η Μαδρίτη προχώρησε στον επαναπατρισμό 139 Ισπανών υπηκόων και των οικογενειών τους που διέμεναν στη Γάζα.

