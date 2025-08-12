#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Σε υψηλό 14 ετών η απόδοση του 30ετούς ομολόγου

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης (bps) στο 3,2898%, στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2011.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 20:26

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, καθώς η προσοχή των επενδυτών στράφηκε εκ νέου στις εκτιμήσεις για σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών, ενώ τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα για την αμερικανική οικονομία συμβάδιζαν σε γενικές γραμμές με τις προβλέψεις των αναλυτών.

«Η μεταβολή στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις γερμανικών ομολόγων δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου του χαμηλού όγκου και του ευρύτερου οικονομικού πλαισίου», δήλωσε ο Μικέλ Τάκερ, στρατηγικός αναλυτής της ING.

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης (bps) στο 3,2898%, στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2011.

Το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο αφότου ΗΠΑ και Κίνα παρέτειναν τη εμπορική ανακωχή τους για άλλες 90 ημέρες, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Η απόδοση του 2ετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά μισή μονάδα βάσης στο 1,97%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 2,74%.

Εν τω μεταξύ, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε σήμερα, μετά τη δημοσιοποίηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δεν έκρυβε εκπλήξεις σε σύγκριση με τις προβλέψεις οικονομολόγων τον Ιούλιο, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

